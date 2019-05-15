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Yükümlüler Arasında Bilgi Yarışması

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce 120 yükümlünün katılımıyla "Peygamberimizin Hayatı" konulu bilgi yarışması düzenlendi.

Yükümlüler Arasında Bilgi Yarışması

15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:44

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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimli serbestlik yükümlülerinin iyileştirilmesi ve topluma uyumunu kolaylaştırmak amacıyla İl Müftülüğü  ile imzalanan "Arınmak Yeniden Başlamaktır" isimli proje protokolü kapsamında, hakkında kamu hizmeti yükümlülüğü bulunan kişiler İl Müftülüğünce belirlenecek camilerde görevlendirilecek.

Proje çerçevesinde düzenlenen "Peygamberimizin Hayatı" konulu bilgi yarışmasına katılan yaklaşık 120 yükümlüye, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Peygamberimizin Hayatı" isimli eseri hediye edildi. Bilgi yarışmasında dereceye giren yükümlülere, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve İl Müftüsü Yusuf doğan tarafından ödülleri takdim edildi.

- "Yükümlülerin eğitim çalışmaları aktif bir şekilde devam ediyor"

Ödül töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin eğitim çalışmalarının aktif bir şekilde devam ettiğini, kamu kurumları iş birliğinde topluma faydalı olacak işler yapmaya fırsat sunulduğunu vurgulayarak, protokolle de bu sürecin daha etkin bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Hz. Muhammed'in hayatından alınacak örneklerin kişisel yaşamda yol gösterici olduğuna işaret eden Korkmaz, katkılarından dolayı İl Müftülüğüne ve yarışmaya katılan yükümlülere teşekkür etti.

İl Müftüsü Yusuf Doğan da Allah'ın tövbe kapısının, inanan herkese her zaman açık olduğunu  ifade ederek, "Bilgi yarışmasında her ne kadar sadece bir kişi birinci olabilse de yarışmaya katılan herkes zaten kazandı." dedi.



AA
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