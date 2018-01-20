Yürüme engelli Yunus Emre'nin başarısı

Sarkuysan Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören yürüme engelli Yunus Emre Altın hayattaki ve okuldaki başarısıyla tüm engelli öğrencilere örnek oluyor.

Sarkuysan Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören yürüme engelli Yunus Emre Altın hayattaki ve okuldaki başarısıyla tüm engelli öğrencilere örnek oluyor.

Yunus Emre Altın’ın küçük yaşlarda başlayan ve zamanla daha çok artan yürüyememe durumu onun okuma azmini engellememiş. İlkokul ve orta okul yıllarında abisinin desteğiyle okula gittiğini daha sonra abisinin üniversiteye başlamasıyla okul hayatına eve gelen hocalarla devam ettiğini dile getiriyor.

Altın, ailesinin, hocalarının ve arkadaşlarını yardımıyla bugüne geldiğini ifade ediyor.

Altın, Liseye gidebilmek için başka yere taşındıklarını ekliyor.

“Evimiz 4. Katta abim sırtında indiriyordu. Daha sonra abim üniversiteye gidince eski evimize yakın bir lise olmayınca Gebze’ye taşındık. Okul arkadaşlarımla tanışalı 3 ay oldu. Babam okula git arkadaş edin dedi ama ben utancımdan çekingenliğimden gidemiyodum.7. sınıftan beri evde ders alıyorum. 9. sınıfa başladığımda çok çekimserdim, öğretmenlerim nasıl olacak diye ama hocalarım sayesinde tanıştık kaynaştık.”

İlk okulu öğretmeni sayesinde sevdiğini ve daha da azimli olduğunu şu sözlerle dile getiriyor:

“Annem babam çalışıyor. Annem ev hanımıydı ama abim üniversiteye başlayınca annemde çalışmaya başladı. Ben ilkokula gittiğim zamanlarda yürüyordum. Okul ortamı farklı, bir engelim var ve saklayamıyorsun görüyorlar çekiniyorsun utanıyorsun. İlk başta sevmemiştim ama ilkokul öğretmenim Mustafa Bartın hocam sayesinde okul sevgisi oluştu.”

Küçük yaşlarda Bursa’da tedavisine başladığını ve o günden bu güne hastanelerde uğraştığını dile getiriyor.

“Yürüyememe durumu 5,6 yaşlarda başladı. Yavaş yavaş düşmelere ve merdiven çıkmamaya başladım. Daha sonra ilk tedavimi Bursa’da gördüm. Bursa’dan sonra İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyorum. Bir ameliyat geçirdim başarısız oldu ve tekerlekli sandalyeye muhtaç kaldım. Polinöropati tanısı konuldu. Halk dilinde sinirler birbirini tamamlamıyor, güçsüz.”

Baba Zeki Altın oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu ve oğlu Yunus Emre için manevi destek beklediğini şu sözlerle ifade ediyor:

“Oğlumla gururlanıyorum. Bütün bu hastane ortamlarından sıyrılıp derslerinde başarılı olması beni bile şaşırttı ama her zaman için benim oğluma güvenim tamdı. Oğlum başaracaksın başarılı olacaksın derdim. Bu çocuğumda bu azim olduktan sonra okul için sağlığı için gereli mercilerden manevi destek istiyorum.”