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Yürüyen Merdivenlere Periyodik Bakım

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli geneli üst geçitlerde bulunan toplam 16 yürüyen merdivenin aylık periyodik bakımlarını yapıyor.

Yürüyen Merdivenlere Periyodik Bakım

14 Ekim 2020 Çarşamba 17:36

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan üst geçitler, kent içi ulaşımda vatandaşların kullanımı için büyük önem arz ediyor. Bu üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdivenler de vatandaşların ulaşım konforunu arttırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki bütün ilçelerde yürüyen merdivenlerin periyodik bakımlarını yapıyor.

 

TURGUT ÖZAL KÖPRÜSÜ MERDİVENLERİNDEN BİRİ KAPALI OLACAK

Yürüyen merdivenlerin modernizasyon kapsamında Turgut Özal, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Çayırova Üst geçitlerinde bulunan 16 adet yürüyen merdivenlerin vatandaşlara daha konforlu hizmet vermesi için bütün güvenlik donanımlarının ve mekanik aksamlarının yenilenmesi Büyükşehir Belediyesi tarafından planlandı. Bu kapsamda öncelikli olarak Turgut Özal Köprüsü kuzey yönü yürüyen merdivenleri 15 Ekim 2020 Perşembe günü (yarın) tarihi itibariyle 15 (gün) kapalı kalacak. Buradaki işlemin ardından Mimar Sinan Köprüsü kuzey ve güney yönü yürüyen merdivenlerinin revizyonuna geçilecek.

 

PERİYODİK BAKIMLARI YAPILIYOR

Yürüyen merdiven periyodik bakım ve onarımları, ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılıyor. Aylık periyodik bakımların yanı sıra yürüyen merdiven ve asansörlerde çıkabilecek arızalara da müdahale ve onarım hizmeti Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Böylece tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin sunduğu hizmet kalitesi artırılmakla beraber vatandaşlar bu hizmetten sorunsuz olarak faydalanmış oluyor.

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