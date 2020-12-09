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YUVACIK BARAJI TBMM GÜNDEMİNDE

YUVACIK BARAJINDA SU SEVİYESİ YÜZDE 17’YE DÜŞTÜ, İYİ PARTİLİ TÜRKKAN KOCAELİNİN İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYAN BARAJIN DURUMUNU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

YUVACIK BARAJI TBMM GÜNDEMİNDE

09 Aralık 2020 Çarşamba 12:12

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM’A SORU ÖNERGESİ VERDİ:

KOCAELİ’NİN SU İHTİYACI NASIL KARŞILANACAK?

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17'ye düştü. Su ihtiyacının karşılanması için Sapanca Gölü'nden takviye yapılıyor.  

 

Tehlike sinyalleri veren bölgedeki durumu TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.

 

Yuvacık Barajı havzasındaki kuraklık nedeniyle meydana gelebilecek zararın telafisi için Bakanlık olarak önceden hazırlanmış bir plan var mı?

 

Önergesinde;

Kocaeli Başiskele’de bulunan Yuvacık Barajı'nda baraj havzasındaki kuraklığın belirtileri dikkat çekmekte, Kocaeli'nde içme suyu ihtiyacının büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, kurak geçen mevsim nedeniyle su seviyesi günden güne azalmaktadır.” diyen Türkkan,  

“Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSU) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17'ye düşmüştür.”  diye yazdı.

Türkkan önergesinde;

Bu durum nedeniyle Kocaeli’nin su ihtiyacının karşılanması için Sapanca Gölü’nden takviye yapıldığına da yer verdi.    

İşte Türkkan’ın soruları;

SAPANCA GÖLÜ İÇİN DE TEDBİR ALINDI MI?

1-Kocaeli’nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin 8 milyon 510 bin metreküp ile yüzde 17'ye düşmesi nedeniyle bunun telafisi için daha önce Bakanlık olarak alınmış herhangi bir tedbir bulunmakta mıdır?

2-Yuvacık Barajı’nın daha önce de Sapanca Gölü’nden beslenmesi nedeniyle Sapanca Gölü’nde de yaşanacak su seviyesi düşüklüğüne karşı alınmış bir tedbir bulunmakta mıdır, bu zararın nasıl telafi edilmesi düşünülmektedir?

3-Yuvacık Barajı havzasındaki kuraklık nedeniyle meydana gelebilecek zararın telafisi için Bakanlık olarak önceden hazırlanmış ve uygulamaya geçirilecek bir plan var mıdır?

4-Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan kaynaklarda yaşanan sıkıntılar ve özellikle Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin daha da azalması tehlikesine karşı şehrin su ihtiyacının nasıl karşılanması düşünülmektedir?

 

 

 

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