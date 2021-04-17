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Yuvacık Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 99'a Ulaştı

- Anlık su girişi saniyede 14,65 metreküp olan barajdan Sapanca Gölü'ne su takviyesi yapılıyor Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 99 seviyesine yükseldi.

Yuvacık Barajı'nda Doluluk Oranı Yüzde 99'a Ulaştı

17 Nisan 2021 Cumartesi 17:38

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kuraklık nedeniyle ocak ayında doluluk oranı yüzde 14'e kadar düşen barajdaki su seviyesi, şubat ve martta yağan karların erimesiyle yükselişe geçti.

Son olarak geçen haftaki kar yağışının da etkisiyle, 51 milyon metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajdaki doluluk oranı yüzde 99'a ulaştı.

Anlık su girişi saniyede 14,65 metreküp olan barajın kapakları olası taşkın riskine karşı açık tutuluyor. Ayrıca terfi hattı üzerinden Sapanca Gölü'ne geri su takviyesine başlandı.

Yağışlar, Kandıra'daki Namazgah Barajı'nda da su seviyesine olumlu yansıdı. Barajda doluluk oranı yüzde 67 olarak ölçüldü.










AA
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