YUVACIK BARAJI’NIN YARISI DOLDU!







Samanlı Dağlarının Başiskele İlçesi sınırları içerisinde yer alan Kiraz, Serin ile Kazan derelerinden beslenen Yuvacık Barajı, Kocaeli’nin su ihtiyacının yüzde 80’ini karşılıyor. 2022 yılında bölgede etkili olan kuraklık sonucu yeterli yağışın olmaması nedeniyle barajı besleyen dereler yetersiz kalmış ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından B Planı olarak hazır bulundurulan Sapanca Gölü’nden 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren su alımına başlanmıştı.



Geçen süre zarfında Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde iki defa kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte Yuvacık Barajı havzasında yer alan karın erimesi ile birlikte 51.1 milyon m3 faydalı hacmi bulunan barajda, su miktarı da artmaya başladı. 03 Mart itibariyle Yuvacık Barajı, 25,34 milyon m3 su miktarı ile yüzde 50 doluluk oranına ulaştı.



Öte yandan İSU Genel Müdürlüğü, Sapanca Gölü'nden üç pompayla su takviyesine devam ediyor. Bugün itibariyle Sapanca Gölü'nden, Yuvacık Barajı'na 205,184 bin metreküp su alımı yapıldı. Kar erimesinin yansıdığı Sapanca Gölü’nde ise seviye 31.01 metreye çıktı. Sapanca’dan su alımı program çerçevesinde devam edilecek.



Kandıra ve sahil bölgeleri ile Kartepe, Derince, İzmit ve Körfez ilçelerine bağlı kırsal mahallelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı’nda, 3 Mart Cuma günü itibariyle, 13 milyon 420 bin metreküp su bulunmaktadır. 25 milyon m3 kapasiteli Namazgah Barajı’nın doluluk oranı da yüzde 59 olarak ölçüldü.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını Yuvacık ve Namazgah barajları, Sapanca gölü, Gebze Denizli ve Cumaköy göletleri, yerel su kaynakları ile su kuyularından karşılamaktadır. Bölgenin uzun süreli su ihtiyacının karşılanması için DSİ tarafından Karamürsel’de İhsaniye ve Sakarya Akyazı’da Ballıkayalar barajları inşa ediliyor. Bu barajların önümüzdeki süreçte devreye alınması ile birlikte Kocaeli’nin su ihtiyacı üzerindeki streste önemli ölçüde azalmış olacak.



