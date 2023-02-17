Yüz binlerce kişiye sıcak yemek ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraş ve Hatay’da 700 bin kişilik çorba, 382 bin hazır gıda, 200 bin ekmek, 72 bin kase sıcak yemek ve 30 bin içme suyu ikramı yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası bölgedeki çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Deprem bölgesinde 706 personel ile arama-kurtarma, çadır kent ve sahra hastanesi inşası, altyapı ve salgın hastalıkların önlenmesi konularında çalışmalar yapan Büyükşehir, Antikkapı A.Ş. ile sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştiriyor.

1 milyon 584 bin ikram

Hatay’da 2 ve Kahramanmaraş’ta 1 nokta olmak üzere 3 ayrı noktada sıcak yemek ikram eden Antikkapı, yemek ve ekmek tırlarında 9 araç ve 39 personelle bu hizmeti gerçekleştiriyor. 16 Şubat Perşembe günü itibariyle Maraş ve Hatay’da 700 bin kişilik çorba, 382 bin hazır gıda, 200 bin ekmek, 200 bin tortilla, 72 bin kase sıcak yemek ve 30 bin adet içme suyu ikramı yaptı.

45 bin litrelik akaryakıt

Öte yandan, yandan Büyükşehir tarafından bölgeye gönderilen 45 bin litrelik akaryakıt, bölgedeki faaliyetler için kullanıyor. Akaryakıt tankerindeki yakıt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iş makinaları ve ekipmanlarına hizmet veriyor.

İHA