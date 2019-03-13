"Yüz gündür çalışıyorum, artık değiştirelim"

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun seçim maratonuna devam ediyor. Başkan Adayı Recep Dursun seçim çalışmaları kapsamında Gebze Trabzonlular Derneğine giderek burada dernek üyeleriyle sohbet etti. “Gebze bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördü” diyen Recep Dursun, “Hizmet alamayan bir Gebze var. Yaşayanların mutsuz olduğu bir şehir var. Oysa kaynaklarını doğru kullanan bir Gebze, ülkenin sayılı şehirlerinden birisi olur” dedi.

GEBZE’Yİ GEBZELİLERLE YÖNETECEĞİM

Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş ve dernek üyeleriyle sohbet eden Recep Dursun, “Gebze iyi yönetilmeyi hak ediyor. Her anlamda sorunlu bir Gebze var. Gelecekten umutsuz şehir var. Bu kader değil, bunu değiştirmek elimizde. Ben bir yola çıktım. Yüz gündür sokaklarda vatandaşlarlayım. Senelerini burada geçirmiş, burada emek vermiş birisiyim. Gebze’yi yönetmek, daha doğrusu Gebze’yi Gebzelilerle yönetmek istiyorum. Değişim zamanı geldi” ifadesini kullandı.

BELEDİYENİN NE KADAR BORCU VAR?