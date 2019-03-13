banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Yüz gündür çalışıyorum, artık değiştirelim"

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Adayı Recep Dursun, son olarak Necdet Demirtaş’ın ev sahipliğinde Gebze Trabzonlular Derneğine konuk oldu.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:56

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun seçim maratonuna devam ediyor. Başkan Adayı Recep Dursun seçim çalışmaları kapsamında Gebze Trabzonlular Derneğine giderek burada dernek üyeleriyle sohbet etti. “Gebze bugüne kadar üvey evlat muamelesi gördü” diyen Recep Dursun, “Hizmet alamayan bir Gebze var. Yaşayanların mutsuz olduğu bir şehir var. Oysa kaynaklarını doğru kullanan bir Gebze, ülkenin sayılı şehirlerinden birisi olur” dedi.

GEBZE’Yİ GEBZELİLERLE YÖNETECEĞİM

Gebze Trabzonlular Dernek Başkanı Necdet Demirtaş ve dernek üyeleriyle sohbet eden Recep Dursun, “Gebze iyi yönetilmeyi hak ediyor. Her anlamda sorunlu bir Gebze var. Gelecekten umutsuz şehir var. Bu kader değil, bunu değiştirmek elimizde. Ben bir yola çıktım. Yüz gündür sokaklarda vatandaşlarlayım. Senelerini burada geçirmiş, burada emek vermiş birisiyim. Gebze’yi yönetmek, daha doğrusu Gebze’yi Gebzelilerle yönetmek istiyorum. Değişim zamanı geldi” ifadesini kullandı.

BELEDİYENİN NE KADAR BORCU VAR?

Gebze’nin en büyük sorunlarından birisinin kütüphane olduğunu vurgulayan Başkan Adayı Dursun, “Herhalde hiçbir şehrin apartman katının altında hizmet vermeye çalışan bir kütüphanesi yoktur. Bugün yarın derken kütüphanemiz bir türlü taşınamadı. Kütüphane bu koşullarda hizmet veremez. Dediğim gibi çok sorun var. Dünya kadar para harcanarak Pazar alanları yapıldı. Karşılığında kimse memnun değil. Belediyenin ne kadar borcu olduğunu bilmiyoruz” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık, “Prestij caddeler oluşturacağız” Bıyık, “Prestij caddeler oluşturacağız”
Erdoğan:“Net 1 saat 10 dakika“ Erdoğan:“Net 1 saat 10 dakika“
Sağlık Maliyetlerinde Artış Sürecek Sağlık Maliyetlerinde Artış Sürecek
Bakan Pekcan Kocaeli'de Bakan Pekcan Kocaeli'de
Başkan Köşker ilk tapuyu verdi! Başkan Köşker ilk tapuyu verdi!
Bilgievleri'nde 10. yıl coşkusu! Bilgievleri'nde 10. yıl coşkusu!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Bıyık, “Prestij caddeler oluşturacağız”
Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, İstasyon Mahallesi’nde esnaf ile...

Haberi Oku