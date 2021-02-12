Yüz Yüze Eğitim Öncesi Okullar İlaçlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ikinci dönemde kademeli olarak başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okullarda ilaçlama çalışması yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ikinci dönem başlayacak olan yüzyüze eğitim öncesinde öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim, öğretim görebilmesi için çalışmalarını tamamlandı. Yarıyıl tatilinde yürütülen çalışmalar kapsamında 761 okul binası Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ilaçlandı.

ÇOCUKLAR İÇİN TEMİZ VE SAĞLIKLI ORTAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, periyodik olarak her yarıyıl tatilinde olduğu gibi bu yıl da çocukların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda eğitim alması için okullarda ilaçlama çalışması yaptı. Yarıyıl tatilinde Kocaeli genelinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liseler Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilaçlandı.

REZİDÜEL UYGULAMA

Her yıl Kocaeli’deki tüm okul binalarında sömestr tatili içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar, bu yıl da Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmakta olan Vektör Mücadelesi Birimi tarafından yapıldı. Teknik donanımlı 15 ekip, 70 personelle ve kontrol mühendisleri eşliğinde yürütülen rezidüel (kalıcı) uygulama çalışmaları kapsamında, okul binalarının özellikle temizlik ve sağlığa uygunluk açısından riskli olan lavabo, tuvalet, kazan dairesi ve depo bölümlerinde yapıldı.

ÖĞRENCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

Rezidüel (kalıcı) uygulama çalışmaları, öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla hamam böceği, bit, pire vb. haşereler gibi zararlı haşerelerin önlenmesi için yapılıyor. Çalışmalar esnasında etkin spreyleme uygulamalarının yanı sıra güvenlik kriterlerine de azami özen gösterilerek mutfak vb. özel noktalarda jel preparatlarla hassas uygulamalar gerçekleştiriliyor. İnsan sağlığına zararsız olan ilaçlarla yapılan hizmetiyle, okul binalarında sağlığa uygun ortamların oluşması sağlanarak, öğrenci sağlığının korunması hedefleniyor.

















