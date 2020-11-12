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Yüzde 50 Hibeli Fidan Desteği Başvuruları Başladı

Yüzde 50 hibeli mavi sertifikalı ceviz, Trabzon hurması ve doku kültürü kivi fidanı desteği başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 20 Kasım Cuma.

Yüzde 50 Hibeli Fidan Desteği Başvuruları Başladı

12 Kasım 2020 Perşembe 12:43

Kırsal kalkınma programlarını aralıksız olarak gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı meyve fidanı dağıtacak. “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında Büyükşehir, mavi sertifikalı ceviz, Trabzon hurması ve doku kültürü kivi fidanı desteği verecek.

 

SON GÜN 20 KASIM CUMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne yapılacak olan başvurular 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da çiftçi belgelerini belirtilen tarihe kadar getirmeleri yeterli olacak.

 

220 BİN FİDAN DAĞITILDI

Büyükşehir, Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında 2014 yılında itibaren 2.250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin adet mavi sertifikalı ceviz fidanı ve 20 bin adet 16 ayrı çeşit meyve fidanı desteği verdi. Bu proje ile birim alandan en fazla verim elde edilen, iklim şartlarına uyumlu, ekonomik getirisi yüksek meyve çeşitleri yetiştirilmesi hedefleniyor.

 

2500 ÇİFTÇİYE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Diğer yandan çiftçilere alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, modern meyve bahçe tesis etmek amacıyla yaklaşık 1.000 adet kivi fidanı ve 12 dekar kivi bahçesi yapım malzemeleri desteği sağlandı. Ayrıca 350 mahallede 2.500 çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği de verildi.

 





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