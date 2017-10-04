Yüzlerce vatandaş tapuları için toplandı

Hürriyet ve Yavuz Selim mahallelerinde devlete ait arazilerde evleri bulunan yaklaşık bin kişi Gebze Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Polis meydan çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Basın açıklamasını yapan Gebze Yavuz Selim Mahallesi Derneği yöneticilerinden Erol Şen, "Bizler sığınmacı veya göçmen değiliz. Bu toprakları hiç tereddüt etmeden canını vererek vatan yapan ecdatların torunlarıyız. 1985 yılından sonra bu iki mahallede Gecekondu Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak bazı işlemlere dair 2981 sayılı kanun gereğince birçoğumuza 'tapu tahsisi belgesi' verilmiştir.

KÖŞKER İLE GÖRÜŞTÜLER

İlk başvuru bedelleri ile birçoğumuz arsa bedellerini yatırmıştır. Bir kısmımız da 2012 yılında çıkarılan ve halk arasında 2B yasası olarak bilinen 6292 sayılı kanun gereğince hak sahibi kabul edilmiş ve ilk başvuru bedelleri yatırılmıştır. 30 yıldan fazla süredir bu iki mahallede ikamet eden ve devletimiz tarafından da hak sahibi olarak kabul edilen bizler oylarımızla seçtiğimiz belediye başkanlarından bir an önce fiili duruma göre imar uygulamalarını yapıp, tapularımızın verilmesini beklemekteyiz" dedi. Eylem devam ederken, mahalle sakinlerinden oluşan 10 kişilik bir heyet Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile görüştürüldü. Belediye Başkanı Adnan Köşker'in makamına giden mahalle sakinleri, sorunlarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinin belediye başkanı ile görüşmesinin ardından meydanda toplananlar dağıldı.