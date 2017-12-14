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Yüzme Havuzu’nda sona doğru

Çayırova’da inşa edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanma aşamasına geldi.

Yüzme Havuzu'nda sona doğru

14 Aralık 2017 Perşembe 10:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Körfez’den sonra ikinci Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nu, Çayırova Akse Mahallesi’nde inşa ediyor. Kocaeli’de yüzme sporunun gelişmesi ve yüzme sporu aktivitelerinin yapılabilmesi için inşa edilen yüzme havuzları pek çok sporcunun yetişmesine katkı sağlıyor. Peyzaj uygulamaları ve tesisat işleri yapılan Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tamamlanma aşamasına geldi.  

ÇELİK MONTAJI YAPILIYOR

İki blok şeklinde yapılan tesis 2 bin 628 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Yapı bin 979 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Binada 12,5 çarpı 25 metre ebadında Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yer alıyor. Tesiste ayrıca 6 çarpı 9 metre ebadında bir de çocuk havuzu bulunuyor.

PLATES VE AEROBİK

Tesiste antrenör, can güvenlik, sağlık, personel odaları ve soyunma odaları, kafeterya, 100 kişilik seyirci oturma alanı, fitness salonu, plates ve aerobik salonu bulunacak. Binanın tribün ve soyunma odaları kısımlarında da inşa çalışmaları devam diyor. 

ÜÇ TESİS

Çayırova Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı üçüncü yüzme havuzu. Tesis ayrıca ikinci yarı olimpik yüzme havuzu özelliğini taşıyor. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun ilki 2015 yılında Körfez ilçesinde hizmete girdi. Ayrıca Gebze şehir merkezinde yapılan Olimpik Yüzme Havuzu da yüzme sporu organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

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