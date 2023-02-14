Yüzyılın felaketini yaşayan 803 depremzede Darıca’ya getirildi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından, afet bölgelerinden Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirilen 803 depremzede, sıcak konutlara yerleştirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından, Türkiye seferber oldu. Yaraların kısa sürede sarılabilmesi için devlet yetkilileri harekete geçti. Soğuk kış günlerinde dışarıda kalan depremzedeler, Türkiye’nin bir çok bölgesine yönlendirilerek sıcak konutlara kavuştu. Felaketin ardından 803 depremzede de Darıca ilçesine getirilerek burada kamu misafirhanelerine ve özel konutlara yerleştirildi. Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi tarafından 3 bin liradan 162 aileye toplamda 486 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Darıca Kaymakamlığı tarafından ilçede konaklayan depremzede 50 çocuğa yönelik psikolojik destek programı başlatıldı. Depremden etkilenen çocukları sosyal aktivite, spor ve oyun yoluyla iyi bir iletişim kurarak deprem psikolojisini atlatmaya yönelik çalışmalar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı rehber ve anaokulu öğretmenleri tarafından yürütüldü.

Öte yandan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, depremzede bir kız çocuğu için düzenlenen doğum günü programına katıldı. Kız çocuğunun doğum günü pastası üzerindeki mumları üflerken ki dileği ise bir daha depremlerin yaşanmaması oldu.







İHA