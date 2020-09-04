Zabıta başvuruları devam ediyor

Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek 45 zabıta memuru için başvurular 9 Eylül Çarşamba günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Gebze Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere zabıta memurluğu kadroları için başlatılan başvurular devam ediyor. Gebze Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi’nde oluşturulan başvuru merkezine gelen adaylar, gerekli formları dolduruyor. 2’si çevre mühendisi 2’si gıda mühendisi olmak üzere 45 kişinin istihdam edileceği zabıta memurluğu başvuruları 9 Eylül Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecek. Boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adaylarda aranan genel şartlar; “Türk vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

ARANAN GENEL ŞARTLAR

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.” olarak belirlendi.





SÖZLÜ VE UYGULAMA SINAVLARI

KPSS 3 puan türünden 65 ve üzeri puan alan ve yapılacak sınav tarihinde 30 yaşının doldurmamış ve şahsen başvuruda bulunan adaylardan aranan genel ve özel şartları yerine getirebilenler; sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. 21 ve 25 Eylül tarihlerinde ana hizmet binasında sözlü sınava Gebze Gençlik Merkezi’nde de uygulama sınavına katılacak adaylardan başarılı olanlar zabıta memurluğu kadrolarına atanacak. Gebze Belediyesi zabıta memurluğu alım işlemleri için gerekli şartlar ve bilgiye; belediyenin resmi internet sitesinin https://www.gebze.bel.tr/duyuru/20200710095427.pdf ilgili uzantısından ulaşılabilir.







