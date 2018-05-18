banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıta Denetimleri Arttırdı

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ramazan ayı ile birlikte özellikle halk sağlığını ilgilendiren gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Zabıta Denetimleri Arttırdı

18 Mayıs 2018 Cuma 15:38

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “özellikle ramazan ayında denetim ekiplerimizin sayısını artırarak, vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıda tüketmelerinin sağlanması için bölgemizde bulunan restaurant, pastane, market, gayrı sıhhi işyeri ile eğitim faaliyetlerinin sürdüğü okullarda denetim yapılmıştır.

Denetimlerde özellikle gıda malzemelerinin depolama alanlarının hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilirken, ayrıca çalışanların iş önlükleri, boneler ve genel temizlik şartlarına uyulup uyulmadığı kontrol edilmiştir. Ekmek ve pidelerde gramaj kontrollerine uyulup uyulmadığı, son kullanım tarihi geçen ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı denetimlerden geçirilerek hijyenik şartlara uygun uymayan işyerlerine gerekli uyarılar yapılarak haklarında yasal işlem uygulanmıştır.” denildi. Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerde genel olarak işletmelerin kurallara uyduğu, ancak bazı işletmelerde tespit edilen küçük aksaklıklar dolayısıyla gerekli cezai müeyyidelerin uygulandığı ifade edilerek bundan sonra da denetlemelerin periyodik olarak devam edileceği belirtildi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Demirci’den 19 Mayıs Mesajı Başkan Demirci’den 19 Mayıs Mesajı
Kocaeli'den Filistin'e Destek Kocaeli'den Filistin'e Destek
Çayırova teşkilatı süsledi! Çayırova teşkilatı süsledi!
Ödüller Protokolden Ödüller Protokolden
Mevlana iftarda buluştu Mevlana iftarda buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere gezisi ve İngiliz Siyaseti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere gezisi ve...
Yukarı Çık

banner341

banner339

Başkan Demirci’den 19 Mayıs Mesajı
Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle...

Haberi Oku