Zabıta memurunu mantar zehirledi

Edinilen bilgilere ve iddialara göre; Körfez Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Kenan Dağlı(34), pazardan mantar aldı. Akşam saatlerinde eve geldiğinde eşinden mantarı pişirmesini istedi. Dağlı, eşinin pişirdiği mantarı yedikten hemen sonra fenalaştı.

Mide bulantısı ve şiddetli karın ağırısı şikayetleri ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Besin zehirlenmesi tanısı ile tedavi altına alınan ve şu an için sağlık durumu iyi olan Dağlı’nın, yediği mantardan zehirlendiği tahmin ediliyor.