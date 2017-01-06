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Zabıta memurunu mantar zehirledi

Körfez Belediyesi'nde Zabıta memuru olarak görev yapan Kenan Dağlı(34) pazardan alıp yediği mantar nedeniyle zehirlenerek hastanelik oldu.

Zabıta memurunu mantar zehirledi

06 Ocak 2017 Cuma 23:00


Edinilen bilgilere ve iddialara göre;  Körfez Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Kenan Dağlı(34),  pazardan mantar aldı. Akşam saatlerinde eve geldiğinde eşinden mantarı pişirmesini istedi. Dağlı, eşinin pişirdiği mantarı yedikten hemen sonra fenalaştı.  

Mide bulantısı ve şiddetli karın ağırısı şikayetleri ile  Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Besin zehirlenmesi tanısı ile tedavi altına alınan ve şu an için sağlık durumu iyi olan  Dağlı’nın, yediği mantardan zehirlendiği tahmin ediliyor.

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Zabıta Memurunu Mantar Zehirledi
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