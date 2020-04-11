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Zabıta vatandaşları evlerine ulaştırıyor

Sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte zorunlu nedenlerden dolayı hastanede ve evinin dışarısında olan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından evlerine bırakılıyor

Zabıta vatandaşları evlerine ulaştırıyor

11 Nisan 2020 Cumartesi 16:10

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birimleri sokağa çıkma yasağı başlangıcından bu yana vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri de sokağa çıkma yasağının başladığı andan itibaren hastanelerde tedavisi biten ve diğer nedenlerden dolayı yolda kalan vatandaşları evlerine ulaştırıyor.

 

VATANDAŞLAR EVİNE KADAR BIRAKILIYOR

11-12 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte 30 büyükşehirde olduğu gibi Kocaeli’de de toplu taşıma araçlarının seferleri belirli istisnalar dışında durduruldu. Zorunlu sebeplerden dolayı hastanede veya izin evrakları ile Kocaeli’ye gelmiş, evinin dışarısında olan vatandaşların ulaşımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Zabıta Daire Başkanlığının bünyesinde olan minibüsler ile vatandaşlar evlerine ulaştırıldı. Zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağının başladığı dün geceden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

 

 

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