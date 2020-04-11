Zabıta vatandaşları evlerine ulaştırıyor

VATANDAŞLAR EVİNE KADAR BIRAKILIYOR
11-12 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile birlikte 30 büyükşehirde olduğu gibi Kocaeli’de de toplu taşıma araçlarının seferleri belirli istisnalar dışında durduruldu. Zorunlu sebeplerden dolayı hastanede veya izin evrakları ile Kocaeli’ye gelmiş, evinin dışarısında olan vatandaşların ulaşımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Zabıta Daire Başkanlığının bünyesinde olan minibüsler ile vatandaşlar evlerine ulaştırıldı. Zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağının başladığı dün geceden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.