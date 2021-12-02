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Zabıta ve Emniyetten Gebze’de Kafe Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren kafe ve kafeteryaları denetledi.

Zabıta ve Emniyetten Gebze'de Kafe Denetimleri

02 Aralık 2021 Perşembe 11:51


 

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren kafe ve kafeteryaları denetledi. 136 işyerini denetleyen ekipler; 21 işyerinin ruhsatsız çalıştığı, bunlardan 8 işyerinin belediyeye ruhsat için başvuruda bulunduğu, 13 işletmeye İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı almadan ticari faaliyette bulunduğu tespit edildiğinden idari işlem uygulandığı denetimlerde ayrıca;  ticari faaliyetine aykırı olarak işyerinde okey, iskambil, tavla ve benzeri oyun oynatan 7 işletme hakkında da yasal işlem başlatıldı. Zabıta ve Polis ekipleri hijyen kuralları ve asayiş yönünden bir çok konuda işletmelere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Denetimlerin devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların talep ve şikayetlerini 112 çağrı merkezi aracılığıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile 0262 641 78 08 numaralı telefon aracılığıyla Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine bildirmeleri çağrısında bulundu.






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