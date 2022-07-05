Zabıtadan bayram öncesi denetimler

Gebzelilerin hijyenik koşullarda üretilen sağlıklı gıda ürünleri tüketmeleri amacıyla ilçe genelindeki işyerlerini denetleyen zabıta ekipleri son olarak tatlı üretimi ve satışı yapılan işletmeleri ziyaret etti. Gıda mühendislerinin de hazır bulunduğu denetimlerde gıda mevzuatlarına uygun üretim ve satış yapıp yapmadıkları, çalışan personellerin temizlik ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları hususlarında kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimlerde zabıta ekipleri, mevzuatlara uygun üretim ve satış yapılması konusunda esnaflara uyarılarda da bulunuyor. Denetimlerin bayramda da devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların konuyla ilgili görüş, öneri, istek ve şikâyetlerini, 641 78 08 telefonun yanı sıra, Alo Zabıta 153 hattını kullanarak bildirmeleri çağrısında bulundu.