Zabıtadan çirkin davranış!

09 Kasım 2019 Cumartesi 09:55
Zabıta ekipleri, Gebze’nin en işlek caddesi üzerinde zeytinyağı satan satıcıya müdahale eden ve tezgahını kaldırıp ürünlerine el koyan zabıtaya karşı koyan satıcı ve beraberindeki bir genci tartakladılar. Satıcı ve genci tekme tokat tartaklayan ekipleri cep telefonu ile görüntüleyen vatandaşlar olayı sosyal medyaya yansıttılar ve kısa sürede görüntüler rekor izlenme oranına erişti. Edinilen bilgilere göre satıcının tezgahını kaldırmak isteyen zabıta memurlarına, adı öğrenilemeyen ve yoldan geçen A.E. isimli genç, satıcıya destek vererek zabıtalara sözlü sataşmada bulundu. Satıcının ürünlerini arabaya koyup yediemin deposuna götürmek isteyen memurlar, A.E isimli şahısı oradan uzaklaştırmak isteyince ortalık bir anda karıştı. Çok sayıda zabıta memuru A.E isimli şahısa tekme tokat saldırdılar. Zabıtaların hedefi olan gence çevrede bulunan vatandaşlar yardım ederek, olay yerinden uzaklaştırıldı. Vatandaşlar yaşanan çirkin olaydan dolayı zabıtalara tepki gösterdi.
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