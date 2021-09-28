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zabıtadan denetim

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini ara vermeden sürdürüyor.

zabıtadan denetim

28 Eylül 2021 Salı 14:55

 Vatandaşların sağlığı ve huzuru için özveri ile çalışan zabıta ekipleri kent genelindeki marketlerde kovid tedbirleri, kasa, raf, etiket ve fiyat kontrolü gerçekleştirdi.
Denetimlerde ekipler, marketlerde maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı denetleyerek uyarılarda bulundu. Ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceleyen, reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini sürdürürken, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farkları titizlikle inceleyerek gerekli uyarlarda bulunuyor.

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