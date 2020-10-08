Zabıtadan Denetimler

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlere devam ediyor. Zabıta ekipleri ilçede faaliyetlerini sürdüren berber ve kuaförleri denetledi. Zabıta müdürlüğü ekipleri denetimlerde; Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında işyeri içerisinde kalabalık oluşmasını engellemek amacıyla randevu sistemiyle müşterilerin kabul edilmesi, temizlik ve maske kurallarına uyulması, hizmet verilecek koltuk sayısının kişiler arasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmesi, su hariç yiyecek içecek servisinin yapılmaması, ortak kullanım alanlarında gazete, dergi vb. malzeme bulundurulmaması, her müşteri için tek kullanımlık havlu bulundurulması, ense fırçasının kullanılmasının yasak olması, kapalı alanların sık sık havalandırılması ve sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmesi hususlarında uyarılarda bulundu. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimlerin sıklıkla devam edeceğini bildiren yetkililer; talep, görüş ve öneriler için 0 262 641 78 08, Alo 153 şikâyet hattından Zabıta Müdürlüğüne ulaşmaları çağrısında bulundu.





