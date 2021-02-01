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Zabıtadan Fiyat Denetimi

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışına karşı marketlerde denetim yaptı.

Zabıtadan Fiyat Denetimi

01 Şubat 2021 Pazartesi 14:59

Zabıta ekipleri, marketlerde rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi gerçekleştirdi. Özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, reyon ile kasa fiyatını kontrol ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, marketlerin vatandaşlara ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi için ürünün yer aldığı reyonda fiyat etiketinin olup olmadığına bakıyor. Gramaj ve hijyen kontrolleri de yapan zabıta ekiplerinin denetimleri aralıksız devam edecek. 








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