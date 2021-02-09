Zabıtadan Gürültü Denetimi





Zabıta ekipleri hoparlör tarzı cihazlarla anons yaparak çevreyi rahatsız eden seyyar satıcılar ve hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri gereği zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor. Denetimlerin ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini ifade eden yetkililer, vatandaşların görüş, öneri ve şikayetlerini Alo 153 hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.

















