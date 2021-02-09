GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıtadan Gürültü Denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor.

Zabıtadan Gürültü Denetimi

09 Şubat 2021 Salı 16:04

 Zabıta ekipleri hoparlör tarzı cihazlarla anons yaparak çevreyi rahatsız eden seyyar satıcılar ve hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri gereği zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulanıyor. Denetimlerin ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini ifade eden yetkililer, vatandaşların görüş, öneri ve şikayetlerini Alo 153 hattına bildirmeleri çağrısında bulundu.










Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
425 No`lu Hatta Güzergah Değişikliği 425 No`lu Hatta Güzergah Değişikliği
Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler Sahip Çıkmalı Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler...
Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler Sahip Çıkmalı Tarihimizin Tapusu Mezarlıklara Diyanet ve Belediyeler...
Dilovalı Öğrencilere Şiirli, Müzikli Moral Dilovalı Öğrencilere Şiirli, Müzikli Moral
Çayırova’da Toplu İş Sözleşmesi Sevinci Çayırova’da Toplu İş Sözleşmesi Sevinci
Alkan ve Şayir’den, Vali Yavuz’a Davet Alkan ve Şayir’den, Vali Yavuz’a Davet
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

425 No`lu Hatta Güzergah Değişikliği
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze’de hizmet veren 425 No.lu hatta güzergah değişikliğine gitti.

Haberi Oku