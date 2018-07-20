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Zabıtadan Kaçak Yağ Operasyonu

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek, Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaptığı baskınla 5,5 ton kaçak yağ ele geçirildi.

Zabıtadan Kaçak Yağ Operasyonu

20 Temmuz 2018 Cuma 15:21

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Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri önceki gün gelen ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çerkeşli Mahallesi'nde bir imalathaneye ortaklaşa yaptıkları baskında 5.5 ton kaçak yağ ele geçirildi. Araçlarda 10 numara yağ olarak kullanıldığı tespit edilen yağların herhangi bir anlaşması olmayan bir firmanın etiketleri adı altında piyasaya sürmekte iken yakalandı.

Merdiven altı tabir edilen imalathanenin herhangi bir ruhsatı ve ticaret kaydının olmadığı ve dışarıdan getirdiği kaçak yağları burada bir marka adı altında sahte isimle piyasaya sürdüğü tespit edildi. Baskında işyeri sahibi Z.İ hakkında yasal işlem başlatılırken, imalathanede bulunan tüm malzeme ve kaçak yağlara da el konularak işyeri mühürlendi. 

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