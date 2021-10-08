Zabıtadan Kahvehane Denetimleri





Zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren kahvehane ve kıraathaneleri ziyaret ederek denetimden geçirdi. Zabıta Ekipleri, işyeri sahiplerine hijyen ve temizlik bakımından uyması gereken kurallar hakkında bilgi veriyor. Zabıta ekipleri denetimlerde pandemi tedbirleri çerçevesinde müşterilerin maske kullanmalarına dikkat etmeleri, kullanılan bardakların sıcak ve deterjanlı su ile yıkanarak çay ve içecek servisi yapmaları, ocak ve çevresinde çöp bidonu v.b kirlilik yaratacak kap bulundurmamaları, girişlerde mutlaka el dezenfektanı bulundurmaları, ortak kullanılan gazete, dergi ve benzeri doküman bulundurmamaları, el yıkama yerlerinde sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurmaları, masada oturan müşteriler kalktıktan sonra muhakkak dezenfektan ile masa temizliği yapıldıktan sonra diğer müşterilerin oturmasının sağlanması gibi konularında uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceğini belirten yetkililer, vatandaşların şikayet, talep ve önerilerini 0 262 641 78 08 numaralı telefona bildirmeleri çağrısında bulundu.















