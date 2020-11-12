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Zabıtadan Kantin Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki okulların kantinlerini denetliyor.

Zabıtadan Kantin Denetimleri

12 Kasım 2020 Perşembe 11:00

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okulların açılmasıyla birlikte Covid-19 ile mücadele kapsamında, öğrencilerin salgın hastalığa yakalanma riskini en aza indirmek amacıyla ilçedeki okulların kantinlerinde maske, hijyen ve sosyal mesafenin kurallarına uyulup uyulmadığı hususunda denetimde bulundu. Okulların kantinlerinde denetim yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri Covid-19 kurallarının yanı sıra kantinlerin temizlik durumunu, kantinlerde satılması yasak ürünlerin varlığı ve satışı yapılan ürünlerin son kullanım tarihlerini; gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketlerini denetledi. Zabıta müdürlüğü yetkilileri denetimlerin devam edeceğini bildirdi. 

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İyi çalışmalar.


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