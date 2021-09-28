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Zabıtadan Kantin Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden ilçe genelinde kantin denetimleri. Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıtadan Kantin Denetimleri

28 Eylül 2021 Salı 11:24

 

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden ilçe genelinde kantin denetimleri. Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri ilçedeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçede bulunan okullardaki kantinleri denetleyen Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler gıda mühendislerinin eşliğinde gıda sağlığı ve güvenliği, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ile okullarda satışı serbest ve yasak olan ürünlerin kontrollerini yapıyor. Zabıta ekipleri tarafından, 10.11.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu genelge hükümlerine uymayanlara gerekli uyarılar yapılarak haklarında idari yaptırımlar uygulanıyor.  Covid 19 pandemi salgınından sonra yüz yüze eğitime başlanması nedeniyle, okul kantinlerinde uyulması gereken pandemi kuralları, maske mesafe kuralları kapalı ve ambalajlı ürün tüketimi konusunda kantin işletmecilerine Zabıta ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapılıyor.  Yetkililer, vatandaşların konu ile ilgili talep, öneri ve şikâyetlerini 0262 641 78 08, Alo Zabıta 153 ihbar hattı aracılığıyla bildirmeleri çağrısında bulundu. 











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