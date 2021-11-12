Zabıtadan Pazar Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Semt pazarlarında malların hileli etiketlenmesi, usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi, pazardaki nizam ve intizama uyulmaması, çığırtkanlık yapmak suretiyle ürün satmaya çalışmak gibi birçok konuda denetim yapan Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uyarılara rağmen bu kurallara uymayan pazarcı esnafına belediye encümeninin verdiği geçici süreli faaliyetten men kararını tebliğ ediyor. Semt pazarlarında halk sağlığı ve vatandaşların huzur ortamında güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerin süreceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri; kuralları ihlal eden, hileli ve bozuk ürün satışı yapan esnaflar hakkında talep öneri ve şikayetlerini 0262 641 78 08 numaralı telefonu arayarak bildirmeleri çağrısında bulundu.



















