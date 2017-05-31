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Zabıtadan Ramazan denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri işbirliğinde, gıda üreten veya satan işyerlerinde yapılan gıda denetimleri Ramazan ayında artarak devam ediyor.

Zabıtadan Ramazan denetimleri

31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:25

Ekipler Ramazan ayı boyunca yapılan denetim çalışmalarıyla Gebzelilerin sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almaları ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerinin sağlanmasını amaçlıyor. Ekmek, pide, pasta ve tatlı imalat/satış yerleri başta olmak üzere denetim ekipleri tarafından halkın tüketimine sunulan gıdaların gıda mevzuatına uygun ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığı ve özellikle pide tarifesine uyulup uyulmadığı hususlarında denetleniyor.


DENETİMLER SÜRECEK

Yapılan kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı ticari faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında gerekli yasal işlemler yapılıyor. Yetkililer denetimlerini süreceği ve vatandaşların konu ile ilgili şikayet, görüş ve önerilerini 0262 641 78 08, Alo Zabıta 153 ve  zabıta@gebze.bel.tr internet adresinden iletebilecekleri bilgisini verdi.

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