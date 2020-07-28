Zabıtadan sıkı denetim

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle COVID-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması, kişisel ve genel temizlik kurallarının aksatılmaması yönünde uyarılarını yineleyen zabıta ekipleri; maske, eldiven ve bone kullanımının aksatılmaması gerektiğinin de altını çizdi. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimler esnasında mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında gerekli yasal işlemleri de gerçekleştirdi. Bayram öncesi denetimlerin devam edeceğini bildirilen zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşlara şikayet, görüş ve önerilerini 0262 641 78 08 ve Alo Zabıta 153 numaralarına iletilmeleri çağrısında bulundu.