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Zabıtanın Pazarda Bulduğu Para Sahibine Teslim Edildi

KOCAELİ (AA)- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından pazarda bulunan 1000 lira sahibine ulaştırıldı

Zabıtanın Pazarda Bulduğu Para Sahibine Teslim Edildi

27 Ocak 2021 Çarşamba 14:23

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü Pazar Amirliği ekipleri, pazar alanında unutulan kayıp eşyalarla ilgili çalışma gerçekleştirdi. 

Bu kapsamda zabıta ekipleri tarafından Doğukışla kapalı pazarında yapılan denetim sırasında 1000 lira bulundu.

Zabıta ekipleri, parayı muhafaza altına alarak konuyla ilgili anonslar yaptı.

Anonsu duyarak pazar alanındaki zabıta ofisine gelen parasını kaybeden kadın, ekiplerle görüştü.  

Para, zabıta ekipleri tarafından teyit edilerek tutanak karşılığında kadına verildi.

Kadın, parasını teslim eden zabıta ekiplerine teşekkür etti.




AA
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