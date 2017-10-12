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Zabıtasından kantin denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetim Ekipleri 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda kantin denetimleri gerçekleştirdi.

Zabıtasından kantin denetimi

12 Ekim 2017 Perşembe 10:02

Ekipler okul kantinlerinde yaptığı denetimlerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen kuralları, saklama koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve okul kantinlerinde satışı yasak ürünler açısından kontrol gerçekleştirdi. Yapılan kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı ticari faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Çocukların sağlıklı ve hijyenik bir şekilde okul kantinlerinden yararlana bilmeleri için denetimler aralıksız sürecek. Yetkililer vatandaşların konu ile ilgili talep, öneri ve şikayetlerini 0262 641 78 08, Alo Zabıta 153 ve zabıta@gebze.bel.tr’den iletmeleri rica etti.

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