banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zabıtaya görev ve yetki eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki personele “Zabıtanın Görev ve Yetkileri” konusunda eğitim verildi

Zabıtaya görev ve yetki eğitimi

08 Aralık 2017 Cuma 13:45

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görev yapan, zabıta personellerine Görev ve Yetki konusunda eğitim verildi. Zabıta personelinin görev sırasında nasıl hareket etmesi ve bilgilenmesi amacıyla gerçekleşen eğitim Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı. Eğitim programı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi Vali Adnan Gürsoy tarafından verildi. Programa Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal da katıldı.

 

ZABITALAR BİRÇOK GÖREV DE HİZMET VERİYOR

Ülkemizde belediyelere bağlı olarak hizmet sunan Zabıta ekipleri, çalıştıkları alan içerisinde huzur, sağlık ve düzenin sağlanması konusunda hizmet sunuyor. Belediyeler tarafından istihdam edilen ve belirtilen emir ile yasaklara uyulup, uyulmadığını denetleyen görevli Zabıta personelleri, çalıştıkları bölge içerisinde belediye tarafından belirlenmiş olan emir ve yasakları uygulayan, toplumun huzur, güven ve sağlığı konusunda denetlemeler yapıyor. Gerçekleştirilen bu eğitimde zabıta personelinin yetkileri, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri anlatıldı.

 

VALİ GÜRSOY: “BİRÇOK İŞİ SİZLER YAPIYORSUNUZ”

Kısa bir bilgilendirme konuşmasında sonra Vali Adnan Gürsoy Zabıta personelinin sorularını cevaplandırdı. Gürsoy “Sizler görev ve yetki bölgenizde birçok görevi yerine getiriyorsunuz. Emniyet güçlerinin görevleri dışındaki birçok işi sizler yapıyorsunuz. Bu doğrultuda sizlerin kente önemli görevleri bulunuyor” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dev Tesis Hızlı Yükseliyor Dev Tesis Hızlı Yükseliyor
macera ve aksiyon parkı testi macera ve aksiyon parkı testi
motosiklet sürücüsü yaralandı motosiklet sürücüsü yaralandı
Sıla-i Rahim Kültürü ve Giresun Sıla-i Rahim Kültürü ve Giresun
Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor? Ünlü Oyuncu Diziye Gerimi Dönüyor?
Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu Demirtürk Balkan Şampiyonu oldu
Yukarı Çık

banner330

Dev Tesis Hızlı Yükseliyor
Kocaeli’nin en büyük kültür merkezi olan, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi hızlı yükseliyor.

Haberi Oku