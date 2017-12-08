Zabıtaya görev ve yetki eğitimi





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında görev yapan, zabıta personellerine Görev ve Yetki konusunda eğitim verildi. Zabıta personelinin görev sırasında nasıl hareket etmesi ve bilgilenmesi amacıyla gerçekleşen eğitim Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı. Eğitim programı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi Vali Adnan Gürsoy tarafından verildi. Programa Zabıta Dairesi Başkanı Serhan Çatal da katıldı.

ZABITALAR BİRÇOK GÖREV DE HİZMET VERİYOR

Ülkemizde belediyelere bağlı olarak hizmet sunan Zabıta ekipleri, çalıştıkları alan içerisinde huzur, sağlık ve düzenin sağlanması konusunda hizmet sunuyor. Belediyeler tarafından istihdam edilen ve belirtilen emir ile yasaklara uyulup, uyulmadığını denetleyen görevli Zabıta personelleri, çalıştıkları bölge içerisinde belediye tarafından belirlenmiş olan emir ve yasakları uygulayan, toplumun huzur, güven ve sağlığı konusunda denetlemeler yapıyor. Gerçekleştirilen bu eğitimde zabıta personelinin yetkileri, yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri anlatıldı.

VALİ GÜRSOY: “BİRÇOK İŞİ SİZLER YAPIYORSUNUZ”

Kısa bir bilgilendirme konuşmasında sonra Vali Adnan Gürsoy Zabıta personelinin sorularını cevaplandırdı. Gürsoy “Sizler görev ve yetki bölgenizde birçok görevi yerine getiriyorsunuz. Emniyet güçlerinin görevleri dışındaki birçok işi sizler yapıyorsunuz. Bu doğrultuda sizlerin kente önemli görevleri bulunuyor” dedi.