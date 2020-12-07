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Zaman Rüzgar Gibi Gelip Geçmiş

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Belgesel Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın Ahmet Pembegüllü ile ilgili yazdığı yazısı.

Zaman Rüzgar Gibi Gelip Geçmiş

07 Aralık 2020 Pazartesi 10:39

Tarihler 1997 Yılı 28 Darbesi Arife’si
Gazetemiz Gebze`nin 12. Kuruluş Yıl Dönümü
Dönemin Gebze Belediye Başkanı Ahmet Pembegüllü www.gebzegazetesi.com yıl dönümü etkinliklerimize katılarak konuşma yapmıştı.
Bu fotoğrafların çekildiği günü dün gibi hatırlıyorum aradan 23 yıl geçmiş koca 23 yıl. 23 yıl da neler gördük neler yaşadık Merhum Pembegüllü`ye yapılan iftira ve haksızlıklar. Gördüğü işkenceli sorgulamalar .Aylarca ceza evinde tutulması. Gebze gazetesi olarak hiç kimseden korkmadan ve çekinmeden yapılan haksızlıklara karşı dik durmuş Ahmet Pembegüllü ve arkadaşlarını savunmuştuk .
Beşiktaş da devlet güvenlik mahkemesinde görülen davayı değerli gazeteci arkadaşım Yılmaz Işık ile takip ettiğimiz günler. Savcıdan izin alarak merhum Pembegüllü`yü kartal ceza evinde ziyaret ettiğim de yaptığımız konuşmalar. En önemlisi hastane de kendisini ziyaret ettiğim de bana özel olarak verdiği bilgi ve hakkını helal etmediği kendine ihanet eden iftira atan insanlar .
Evet yıllar geçsede yapılan kötülükler unutulmuyor merhum Ahmet Pembegüllü tüm davalardan ve suçlamalardan beraat etti . Ahmet Pembegüllü ye iftira atıp ihanet edenlerin vicdanlarının rahat olduğunu sanmıyorum
Ahmet Pembegüllü`nün cezaevi çıkışı Gebze Belediyesinde karşılanıp kurban kesildiği tarihi anın belgesel videosu birlikte izleyerek 28 Şubat sürecini bir kez daha hatırlayalım .
Merhum Gebze Belediye Başkanı Ahmet Pembegüllü Cezaevinden çıktıktan sonra kurban kesilerek karşılanmıştı
Fotoğraflar ve videoyu bizimle paylaşarak bizleri 23 yıl önceye götürüp duygulu anlar yaşatan değerli kardeşim Ali Şahin beye teşekkür ederim..







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