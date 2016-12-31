Türkiye genelinde dün 15.00’den itibaren yaşanan elektrik kesintisi, vatandaşların olduğu kadar sanayi bölgelerini de olumsuz etkiledi. Yaşanan arıza ile ilgili çelişkili haberler gelirken, Gebze’de Türkiye Elektrik İletim A.Ş’ye (TEİAŞ) ye ait 4 trafo indirici merkezin devre dışı kaldığı belirtiliyor. TEİAŞ yetkilileri saatlerce bu arızanın giderilmesi için yoğun çalışırken, aralıklı da olsa elektrik verilmeye başlandığı belirtildi.

Kocaeli genelinde OSB’ler yaşanan kayıplarla üretimlerini durdurmak zorunda kalırken, vardiyalar iptal edildi, çalışanlar erken tatil yapmak zorunda kaldılar. OSB’lerin maddi kayıpları ile ilgili açıklamalar da gelirken, maddi rakamın milyarlarca TL ye kadar uzandığı öğrenildi.

Günlük zarar büyük

Gebze Taşıt Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi TOSB’da Türkiye ve dünyaya otomotiv yedek parçası üreten şirketlerde üretim durdu. Otomobil fabrikalarıyla günlük siparişler üreten firmalar stoklarını tüketmek üzere.

Konuyla ilgili olarak TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Toyota’ya, TOFAŞ’a üretim yapıyoruz. Dün elektriklerimiz saat 16:00 gibi gitti. Birkaç saat sonra geleceğini söylediler fakat gece 1:00’da geldi. Sabah fabrikaya insanları çağırdık fakat elektrikler saat 07:00’da yine gitti” açıklamasını yaptı.

İMES’te de durum aynı

İMES OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, yaşanan sıkıntıların sanayiye verdiği zararın büyük olduğunu ve son yıllarda görülmemiş bir üretim kaybının yaşandığını belirtti.

Özdemir, İMES olarak işyerlerimiz vardiyalarını iptal etmek, üretimlerini durdurmak zorunda kaldılar. Bu sadece bizim bölgedeki yol açtığı sıkıntı. Diğer OSB’lerde ve civar sanayi kuruluşlarında da kayıplar düşünüldüğünde ortaya çıkan rakamın işletmelerin karlılıklarına önemli bir darbe vurduğu ortadadır” dedi.

GOSB katılımcılara bilgi verdi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi fabrikaları da kesintiden zarar görürken, bölge müdürlüğü kesintinin ilk yaşandığı 29.12.2016 günü katılımcıları resmi internet sitesinden şu bilgilendirmeyi yaptı.