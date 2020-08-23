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Zarar gören yerler temizleniyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki sel ile ilgili, "Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı." dedi.

Zarar gören yerler temizleniyor

23 Ağustos 2020 Pazar 13:48


Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Giresun'daki sel ile ilgili, "Uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 misli bir günde yağdı." dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'daki sel ile ilgili, "Tüm zarar gören yerlerle ilgili temizlik ve tespit çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Giresun'da sağanak nedeniyle dereler taştı.Bakan Pakdemirli Giresun'daki selde, uzun yıllar ağustos ayı ortalamasının 1,5 mislinin bir günde yağdığını söyledi.

AA
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