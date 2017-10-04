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Zayıflama ilacı öldürdü

Kocaeli’de zayıflama ilacı kullanan 57 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Zayıflama ilacı öldürdü

04 Ekim 2017 Çarşamba 16:26

 Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kardeşiyle birlikte yaşayan ve bekar olan 57 yaşındaki Ayşe Karakaş, internetten sipariş ettiği zayıflama ilacını bir süre kullandı. Dozunu aşan ve hastalanan Karakaş, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altındayken hayatını kaybetti. Karakaş’ın cenazesi Çamlıtepe Kemal Sadi Şirin Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Körfez Belediyesi’ne ait ekipler, iki kardeşinin yaşadığı daireye girerek içerideki 3 kamyon dolusu çöpü boşalttı.

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