Zehirli Mantarlara Dikkat!

Vatandaşları zehirli mantar tüketimi konusunda bilinçlendirme amaçlı açıklama yapan Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, ‘’Mantarın zehri hiçbir şekilde yok edilemez. Doğada, kendiliğinden yetişen mantarların zehirli veya zehirsiz olduğunu bakarak anlamak mümkün değildir’’ açıklaması yapıldı. ‘’Mantar yenecekse mutlaka kültür mantarları tercih edilmeli ve bol su ile iyice yıkanarak pişirdikten sonra tüketilmelidir. Satın alacağınız mantarın ambalajlı olmasına ve etiketinde üretim yeri, üretim izni, üretim tarihi gibi bilgilerin yer almasına dikkat edilmelidir.’’