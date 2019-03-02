Zeybek, KO-MEK’te Kadınlarla Buluştu

Kocaeli genelinde binlerce vatandaşa meslek ve sanat eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) kurs merkezlerinde eğitimler devam ediyor. Kocaeli genelinde istihdam hamlesine büyük bir katkı sağlayan KO-MEK verdiği meslek ve sanat eğitimleri ile binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağladı. Her gecen gün kendini geliştirerek yoluna devam eden KO-MEK’e ziyaretlerde devam ediyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek, Karamürsel ve Kartepe’ deki kurs merkezini ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Zeybek, kursiyerlerin sorunlarını dinleyerek bir süre sohbet etti.

KADINLARIMIZ ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Ziyaretlerde kadınlarla sohbet eden Milletvekili Emine Zeybek “ Ülke olarak artık bir şeyler üretmek zorundayız. Bunun en güzel örneğini kadınlarımız yapıyor. Belediyelerimizin açtığı kurslarda aldıkları eğitimler ile üreterek ailesine, topluma faydalı olup ek gelir elde ediyorlar. Her zaman çalışan üreten ve vefakar olan kadınlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.