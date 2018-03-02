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Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 8 askerin şehit olduğu bildirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 8 asker şehit oldu

02 Mart 2018 Cuma 10:54

 Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.



AA
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