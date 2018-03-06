Zeytin Dalı Harekâtı’na Destek





Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Halidi Maarif İlim ve Kültür Derneği ile Haşimi Yayınevi'nin Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlediği, "3. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri" için dünyanın farklı yerlerinden İstanbul'a gelen akademisyen, yazar ve âlimler, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı’na desteklediklerini açıkladılar.





Üsküdar Belediyesi VIP salonunda, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliğindeki akşam yemeğinde bir araya gelen katılımcılar adına açıklamayı, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı okudu.

Bıyıklı açıklamada, şunları ifade etti:

“Müslümanların tarih boyunca verdikleri bütün mücadeleler, Allah’ın hükümlerini insanlık için cari kılabilmek adına yapılmış mücadelelerdir. Bu mühim vazifeyi sekteye uğratmak ve insanlığın elinden bu büyük nimeti almak adına şer odaklarca türlü hileler ve oyunlar kurulmuştur. Bu oyunlar neticesinde, duvarları kardeşlik bağlarıyla örülmüş İslam binasında küçük yılan delikleri açılmış ve Müslümanlar, zehirli hamlelere maruz bırakılmıştır. Düşmanların açtıkları bu zehir dolu delikleri askeri, siyasi ve ilmi çalışmalarla kapatmak, ümmete önderlik eden yöneticilere ve âlimlere düşen bir vazifedir.”





‘KÖTLÜKLERİ ELİMİZLE DÜZELTECEK HÂLE GELDİK’

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Özgür Suriye Ordusu eliyle gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı'nı da açılmış bu zararlı delikleri kapatma çabası olarak değerlendiren Mahmut Bıyıklı, “Dün, şer odaklarının karanlık piyonları eliyle açılmış küçük delikler, bugün birtakım devletler eliyle genişletilmekte ve İslam âlemi karanlık bir kuyuya düşürülmek istenmektedir. Artık müminlerin bu oyunları bozacak kararlılığı gösterecek adımları atması kaçınılmaz olmuştur.” dedi.

“Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz” diyen Bıyıklı, Afrin’e yapılan harekâtın, Müslümanların kendi alanlarına müdahil olmaya ve kendi kararlarını vererek doğru adımlar atmaya başladığını göstermesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

“Şükürler olsun ki artık kötülükleri elimizle düzeltecek hale gelmiş bulunuyoruz. Bu yüzdendir ki dünyadan çok ses yükseliyor.” diyen Bıyıklı, şöyle devam etti:

“Yıkıma değil inşaya, fesada değil ıslaha dönük bu müdahaleyi doğru ve anlamlı buluyoruz. Bugün binlerce Afrin’den yalnızca birine uzatılan Zeytin Dalı, herkesi rahatsız ediyor. Emperyalist güçlerin sözde yardım çalışmaları bizleri aldatmasın. Çünkü emperyalist zihniyet, karşılığını alamayacağı hiçbir harcamaya katlanmaz. Hangi gerekçeyle, vaatle ve hangi konuda olursa olsun yardım ve destek adı altında gerçekleştirilen bütün hamleler, karanlık bir takım hedeflerin gerçekleşmesi için yapılan yatırımlardır. Bunun farkında olmak Müslüman olduğunu söyleyen herkesin boynunun borcudur.”

‘AFRİN’DEKİ KAHRAMAN ASKERLERİMİZİ SELAMLIYORUZ’

Mahmut Bıyıklı, açıklamayı şöyle tamamladı: