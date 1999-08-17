Zeytinoğlu; 'Afetlere hazırlıklı olalım'

KSO Başkanı, bu yıl da firmalarımızın farkındalıklarını anlamak için bir deprem eğilim anketi yaptıklarını belirterek bu anketin sonuçlarını paylaştı: “Firmalarımızın olası bir deprem öncesi aldıkları tedbirlere baktığımızda; yüzde 98’inin Acil Durum Planı olduğunu, yüzde 71’inin makinelerini ve büro mobilyalarını sabitlediğini, yine yüzde 71’nin tüm çalışanlarına afete hazırlık eğitimi aldırdığını ve yüzde 50’sinin yılda en az 2 kere deprem ve yangın tatbikatını yaptırdığını ifade etti.

Ankete verilen cevaplara göre firmaların büyük çoğunluğunun depreme hazırlıklı olduklarını belirten Zeytinoğlu, “Depremden sonra inşa edilen işyeri ve fabrikalar yeni mevzuatlara uygun olarak yapıldığı için zaten gerekli tedbirler alınıyor.” dedi.

Ayhan Zeytinoğlu, konuşmasının devamında; “bildiğiniz gibi, büyük bir depremin hissedilen artçı depremleri 1 yıldan uzun sürebilmekte ve iş sürekliliğinde önemli kesintilere yol açıyor. Genel olarak, afet yönetimi, özellikle bölgemiz için çok önemli bir konu. Kocaeli Sanayi Odası olarak bu bilinç ve sorumlulukla, olası afetlere yönelik birçok çalışma yaptık, girişimlerde bulunduk: APELL Projesi olarak isimlendirilen kapalı çevrim telsiz sistemi, deprem sonrasında, artan engelli sayısının farkındalığıyla “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” projesi, AB normlarına uyum sürecindeki direktiflerden olan SEVESO ve ATEX çalışmalarımız, Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sanayide Güvenli Yaşam ve İş Sürdürülebilirliği Eğitimleri seferberliğimiz.

Gerek çalışanların eğitimi ve gerekse eğitici eğitimleri düzenlemeye devam ediyoruz. Maliyetleri çok küçük ama faydası büyük olan bu eğitimlere tüm firmalarımızın katılmasını tavsiye ediyorum. Oda olarak, depreme karşı hazırlık ve alınacak önlemler ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda firmalarımıza destek olmaya her zaman hazırız. Üzerinden 21 yıl geçse de 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin acısı hala yüreğimizde. Depremde hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. İhmal etmeyelim; afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olalım.” ifadelerini kullandı.Zeytinoğlu, 99 depremine ilişkin Meclis araştırma raporunda yer alan bazı istatistiki bilgileri de paylaştı:

17 Ağustos 1999 depreminde;

*18.373 vatandaşımız hayatını kaybetmiş,

*48.901 kişi yaralanmıştır.

*Toplam 364.905 hasarlı konut ve işyeri tespiti yapılmıştır.







