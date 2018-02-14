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Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Zeytinoğlu, dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:19

 

Kocaeli Gümrükleri tarafından açıklanan Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Yılın ilk ayında ilimizden 1 milyar 900 milyon dolar ihracat ve 4 milyar 233 milyon dolar ithalat yapıldı. Geçen yılın ocak ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 8.5 oranında arttı. İlimizin 2018’de ihracata hızlı başladığını ve en yüksek ocak ayı gerçekleşmesi olduğunu görüyoruz. Bu yüksek performansın süreklilik kazanmasını arzu ediyoruz.” dedi.

 

İthalat artış hızının ihracat artış hızının önüne geçtiğini belirten Zeytinoğlu, “Ocak’ta ihracat yüzde 8.5 artarken ithalat yüzde 43.3 artışla 4.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın son on üç ayın zirvesinde olduğunu görüyoruz. İthalat artışındaki bu hızlanmada petrol fiyatlarındaki artışın etkili olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

 

Kocaeli’nin ocak ayında 6.1 milyar dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye dış ticaretinin yüzde 18.1’ini karşıladığını belirten Zeytinoğlu, “İlimiz ocakta ülkemiz ihracatının yüzde 15.3’ünü, ithalatının yüzde 19.7’sini tek başına karşıladı. Ülkemiz dış ticaretine 6.1 milyar dolar katkı ile toplam dış ticaretin yüzde 18.1’ini tek başına karşıladı. Buradan tüm firmalarımızı kutluyoruz.” dedi.

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