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Zeytinoğlu Ekim Ayı Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan ekim ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Ekim ayında bütçe gelirleri yüzde 41.9 artışla 92.77 milyar TL, bütçe giderleri yüzde 21.6 artışla 97.66 milyar TL olarak gerçekleşti.

Zeytinoğlu Ekim Ayı Bütçe Gerçekleşmelerini Değerlendirdi

17 Kasım 2020 Salı 09:55

 Bütçe gelirlerindeki artış, giderlerdeki artışın üzerinde olmasına rağmen ekimde bütçe 4.89 milyar TL açık verdi. Ocak-ekim dönemi bütçe açığı 145.48 milyar TL’ye yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 100.71 milyar TL idi.” dedi.

 

Bütçe gelirleri ve giderlerinin alt kalemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, “Bütçeye en fazla katkı sağlayan vergi gelirlerinde ekim ayında gerçekleşen yüzde 40.4’lük artışın gelirler kalemini önemli ölçüde artırdığını görüyoruz. Vergi gelirlerinin alt kalemlerine baktığımızda dahilde alınan KDV yani hanehalkı harcamaları yüzde 120.2, ithalat artışlarıyla ithalden alınan KDV yüzde 40.4 oranında arttığını görüyoruz. Ekim’de ÖTV gelirlerinde yüzde 69.4’lük artış var. ÖTV’nin alt kalemlerinde ise, Motorlu Taşıt Araçlarına ilişkin ÖTV gelirlerindeki yüzde 287.5 artış dikkat çekiyor.  Burada artan otomotiv satışlarının etkisini görüyoruz.” dedi.



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