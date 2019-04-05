Zeytinoğlu İhracat Verilerini Değerlendirdi

Mart ayında Kocaeli’den yapılan 2 milyar 667 milyon dolar ihracatın bugüne kadar gerçekleşen en yüksek değer olduğunu vurgulayarak, “İlimiz ihracatta önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.” dedi.



KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli dış ticaret rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Mart ayında ilimizden 2 milyar 667 milyon dolar ihracat ve 3 milyar 352 milyon dolar ithalat yapıldı. Geçen yılın mart ayına göre ihracatımız yüzde 1.9 artarken, ithalat yüzde 28.5 geriledi. İlimiz bu ay rekora imza atarak tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. Ve Türkiye ihracatının yüzde 17.2’sini karşıladı. Buradan ihracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz.” dedi.



Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye geneli dış ticaret rakamlarına ilişkin de değerlendirme yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Mart ayında ihracatımız 15.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam bir önceki ayın 1.9 milyar dolar üzerinde olmasına rağmen, geçen yılın mart ayında yapılan ihracatın yüksekliğinden dolayı ihracatımız binde 4 gerilemiştir. Aylık bazda 15 milyar dolar ve üzeri seviyelerin sürdürülebilir olması önemli. Önümüzdeki aylarda bu rakamları aşan seviyelerde ihracat yapmayı temenni ediyoruz.” dedi.