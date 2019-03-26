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Zeytinoğlu İşgücü Verilerini Değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TUİK tarafından açıklanan 2018 yılı işgücü verilerini değerlendirdi.

Zeytinoğlu İşgücü Verilerini Değerlendirdi

26 Mart 2019 Salı 10:11

2018 yılı işsizlik oranının yüzde 11 ile 2017’nin 0.1 puan üzerinde gerçekleştiğini belirterek, “2018’in ilk yarısında işsizlik oranındaki gidişat 2017’den iyiydi. Ancak ağustosta başlayan kur artışının ekonomide oluşturduğu daraltıcı etkisi ile işsizlik oranında mevsimsel etkilerin üzerinde artışlar yaşadık.” dedi.

İstihdam artışlarında önemli gerilemeler yaşandığını belirten KSO Başkanı “2017 sonu itibariyle bir milyona yakın istihdam sağlanırken, 2018 sonunda sadece 549 bin kişi istihdam edilmiş.” açıklamasını yaparak “Bugüne kadar açıklanan en kapsamlı İstihdam Seferberliği paketinin işsizliği azaltacağını bekliyoruz. Seferberlik, iş dünyamıza yeni istihdam hususunda birçok destek sağlıyor ve önemli fırsatlar sunuyor. Umarız bunların sonuçlarını 2019 yılında görürüz.” dedi.

Zeytinoğlu, 2017’ye göre 0.5 puan gerileyerek yüzde 20.3 seviyesinde gerçekleşen genç nüfustaki işsizlik oranına yönelik değerlendirmesinde, hem eğitim hem istihdam alanında yapılacak çalışmalarla 2019’da genç nüfustaki işsizliğin azaltılmasını beklediklerini söyledi.

KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayinin yarattığı istihdam kapasitesi bakımından  ikinci sırada yer alan ve içerisinde Kocaeli’nin de olduğu TR42 Bölgesi’nin istihdam verilerine ilişkin değerlendirmesinde, “Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu’yu kapsayan TR42 Bölgesinde işsizlik oranının 0.6 puan gerileyerek yüzde 10.2 olarak gerçekleştiğini görüyoruz.  Bu oran Türkiye genelinin ise 0.8 puan altında. TR 42 Bölgesi’nde işgücüne katılım 2017’ye göre 38 bin kişi artarken istihdam edilen kişi sayısı 44 bin artmış. İstihdam edilenlerin sektörel dağılımlarına baktığımızda, sanayideki istihdam yüzde 36.8’den yüzde 35.8’e 1 puan gerilerken, tarım sektöründeki istihdam yüzde 14.9’dan 15’e, hizmetler sektöründeki istihdamın da yüzde 48.3’ten yüzde 49.2’ye yükseldiğini görüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, Kocaeli İŞKUR verilerine göre 2018 yılında alınan açık iş sayısı 99 bin 26 kişi iken sadece 59 bin 844 kişinin işe yerleştirildiğini söyleyerek, “Bu verilerden ilimiz sanayinin mevcut talebinin de karşılanamadığını görüyoruz. Bölgemizde ciddi iş açığı olduğunu biliyor ve firmalarımızdan sürekli nitelikli ara eleman bulamadıkları noktasında geri bildirimler alıyoruz. Bu seferberliğin işsizliğin azaltılmasına katkı verirken, iş dünyasının talep ettiği nitelikli ara elaman ihtiyaçlarını da karşılayacağını bekliyoruz. Kocaeli olarak 2019 sonunda teşviklerle 100 bin istihdama ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

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