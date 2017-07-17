Zeytinoğlu İşsizlik Rakamını Değerlendirdi

TUİK tarafından açıklanan ve yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşen nisan ayı işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Nisan ayı işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puan gerileyerek yüzde 10,5 olarak gerçekleşti. Nisan ayında işsizlik oranımız beklediğimiz gibi gerilemeye devam etti. Ocak ayından bu yana 1 milyon 485 bin kişi, mart’tan nisan’a ise 670 bin kişi istihdam edilmiş. İstihdam seferberliğinin hem işsizlik hem Türkiye ekonomisi üzerine etkileri olumlu seyrediyor. Önümüzdeki aylarda seferberlikle birlikte mevsimsel etkilerle de işsizliğin daha da gerileyeceğini tahmin ediyoruz.” dedi.