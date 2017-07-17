Zeytinoğlu İşsizlik Rakamını Değerlendirdi

Genç nüfustaki işsizlik oranının geçen aya göre 1,6 puanlık gerilemesine dikkat çeken Zeytinoğlu, “Genç nüfustaki işsizlik oranının nisan ayında yüzde 19,8’e gerilemesi istediğimiz bir gelişmedir. Ocak ayında bu oran yüzde 24,5 seviyesindeydi. Başlatılan seferberliğin olumlu yansımalarını genç nüfustaki işsizlik oranlarında da memnuniyetle görüyoruz.” dedi.
Zeytinoğlu, teşviklere rağmen sanayideki istihdam payının gerilemiş olmasının dikkat çekici olduğunu söyleyerek, “İstihdam edilenlerin yüzde 18,9’u tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,8’i inşaat ve yüzde 54,3’ü ise hizmetler sektöründe yer alıyor. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ise tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,5 puan, sanayi sektörünün payının 0,4 puan azaldığını, inşaat sektörünün payının 0,3 puan, hizmet sektörün payının ise 0,7 puan arttığını görüyoruz.” dedi.