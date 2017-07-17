banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zeytinoğlu İşsizlik Rakamını Değerlendirdi

TUİK tarafından açıklanan ve yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleşen nisan ayı işsizlik oranını değerlendiren Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Nisan ayı işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puan gerileyerek yüzde 10,5 olarak gerçekleşti. Nisan ayında işsizlik oranımız beklediğimiz gibi gerilemeye devam etti. Ocak ayından bu yana 1 milyon 485 bin kişi, mart’tan nisan’a ise 670 bin kişi istihdam edilmiş. İstihdam seferberliğinin hem işsizlik hem Türkiye ekonomisi üzerine etkileri olumlu seyrediyor. Önümüzdeki aylarda seferberlikle birlikte mevsimsel etkilerle de işsizliğin daha da gerileyeceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu İşsizlik Rakamını Değerlendirdi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:27

Genç nüfustaki işsizlik oranının geçen aya göre 1,6 puanlık gerilemesine dikkat çeken Zeytinoğlu, “Genç nüfustaki işsizlik oranının nisan ayında yüzde 19,8’e gerilemesi istediğimiz bir gelişmedir. Ocak ayında bu oran yüzde 24,5 seviyesindeydi. Başlatılan seferberliğin olumlu yansımalarını genç nüfustaki işsizlik oranlarında da memnuniyetle görüyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, teşviklere rağmen sanayideki istihdam payının gerilemiş olmasının dikkat çekici olduğunu söyleyerek, “İstihdam edilenlerin yüzde 18,9’u tarım, yüzde 19,1’i sanayi, yüzde 7,8’i inşaat ve yüzde 54,3’ü ise hizmetler sektöründe yer alıyor. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda ise tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,5 puan, sanayi sektörünün payının 0,4 puan azaldığını, inşaat sektörünün payının 0,3 puan, hizmet sektörün payının ise 0,7 puan arttığını görüyoruz.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Yasalaştı Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Yasalaştı
Tarihi Tepecik Camii Yenileniyor Tarihi Tepecik Camii Yenileniyor
Aynı Anda 3 Kurtarma Operasyonu Aynı Anda 3 Kurtarma Operasyonu
Büyükşehir’den Plaj Futbolu Ligi Büyükşehir’den Plaj Futbolu Ligi
Eğlence Engellere Takılmadı Eğlence Engellere Takılmadı
Gebze’ye yaya köprüsünün ihalesi yapıldı Gebze’ye yaya köprüsünün ihalesi yapıldı
Yukarı Çık

banner149

Sanayi ve Üretime Destek Tasarısı Yasalaştı
Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak...

Haberi Oku