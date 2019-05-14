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Zeytinoğlu Kocaeli Dış Ticaretini Değerlendirdi

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Zeytinoğlu Kocaeli Dış Ticaretini Değerlendirdi

14 Mayıs 2019 Salı 14:21

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-Kocaeli Gümrüklerine göre, nisan ayında Kocaeli’den yapılan ihracat 2.5 milyar dolar, ithalat ise 3.5 milyar dolar oldu. Geçen yılın nisan ayına göre Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat yüzde 1.7 artarken, ithalat yüzde 26.8 oranında geriledi.

Kocaeli dış ticaret rakamlarını değerlendiren Zeytinoğlu, “İlimiz ihracat artışının nisan ayında da devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Nisan’da Türkiye ihracatına yüzde 17.1 katkı sağladık.” dedi. “İlimiz ihracatında otomotiv sektörü bu ay da en fazla katkıyla öne çıktı.” diyen Zeytinoğlu, “Nisan ayında ihracatımızda yüzde 44 paya sahip otomotiv sanayinin geçen yıla göre ihracatı yüzde 5.1 artarken, yine ilimizin önemli ikinci sektörü olan ve ihracatımızda yüzde 33 paya sahip kimya sektöründeki ihracatımız da geçen yılın yüzde 130 üzerinde gerçekleşti. Buradan ihracatçı tüm firmalarımızı kutluyoruz.” dedi.

-TÜİK tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.2 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 2.1 arttı.

Sanayi üretim endeksi verilerini de değerlendiren KSO Başkanı Zeytinoğlu, sanayi üretiminde mart ayında yıllık bazda daralmanın hız kestiğini, aylık olarak ise toparlanmanın devam ettiğini söyleyerek, “Sanayi üretim endeksinin mart ayında yıllık yüzde 2.2’lik gerilemesine rağmen aylık bazda toparlanmanın devam etmesini önemli buluyoruz. Aylık bazda gerçekleşen yüzde 2.1’lik üretim artışında, imalat sanayiden yüzde 2.2, ara malları yüzde 2.7,  sermaye malı üretiminden yüzde 3.4’lük katkı geldiğini görüyoruz. Nisan ayı ihracatını da göz önüne aldığımızda, aylık bazda artışların devam edeceğini bekliyoruz.” dedi.

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