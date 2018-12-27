Zeytinoğlu Oranları Değerlendirdi

Aralık ayı ve 2018 yılı geneline ilişkin kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, hem Kocaeli hem Türkiye genelinde sanayinin kapasite kullanım oranında gerileme olduğuna dikkat çekerek, bu durumu ekonomideki yavaşlamanın yansıması olarak değerlendirdi.

Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine kapasite kullanım oranlarını değerlendiren KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı değerlendirmede, “Kapasite kullanım oranlarının hemen hemen tüm sektörlerde gerilediğini görüyoruz. Aralık ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 74.1 ile geçen ay ile aynı seviyede kalırken, geçen yıla göre 4.9 puan geriledi. Kocaeli’de ise yüzde 69.2 ile geçen aya göre 1.3 puan, geçen yıla göre 1.5 puan geriledi. Bu ay ilimizde yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 72’si geçen aya göre kapasite kullanım oranlarının azaldığını bildirdi. Azalış nedenleri arasında belirsizliklere bağlı iç pazarda daralma ve siparişlerdeki azalma gösterildi.” dedi.

2018 yılının tamamına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Yılın tamamına baktığımızda, ekonomideki yavaşlamanın yansımalarını kapasite kullanım oranlarında da görüyoruz. Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 76.8 ile geçen yıla göre 1.7 puan, Kocaeli'de ise yüzde 70.9 ile 0.2 puan geriledi. Bu gerilemenin ilimizde daha az olmasında, ilimizin ihracat yapan bir il olmasının faydalarını gördüğümüzü düşünüyoruz.” sözlerini dile getirdi.

Zeytinoğlu, “İhracatımıza en büyük katkıyı veren otomotiv sektörü, ortalama kapasite kullanım oranı ilimizde yüzde 76, Türkiye genelinde ise yüzde 84 ile bu yıl da zirveye oturdu. Yine ilimiz sanayinin büyük çoğunluğunu oluşturması açısından önemsediğimiz kimya ve metal sektörlerinde de sırasıyla Türkiye geneli ortalama kapasite kullanım oranları yüzde 77 ve yüzde 80 olarak gerçekleşti. Genel imalat sanayi ortalamasının üzerinde gerçekleşen bu artışları olumlu buluyoruz.” şeklinde konuştu.